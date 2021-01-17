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Soma’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

17.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Soma’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa’nın Soma ilçe girişinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmaları ile uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor.

Manisa’nın Soma ilçe girişinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve hassas terazi ile birlikte yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmaları ile uyuşturucu tacirlerine adeta göz açtırmıyor. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde durdurdukları bir araçta bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve mini hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan araçtaki Ş.U. ve Y.S.S. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son operasyonla birlikte Soma’da son 15 günde uyuşturucu operasyonlarında 6 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Soma’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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