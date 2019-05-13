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Soma'daki 301 maden şehidi anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:33 | Son Güncelleme

Türk Kızılay, 5 yıl önce 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'daki facianın yıl dönümünde şehit madencilerin ailelerine iftar verdi - Manisa Valisi Ahmet Deniz: - "5 yıl önce bugün maden kazasında 301 madencimizi kaybettik. Sözle anlatmak imkansız. Sözün bittiği yer tabiri caizse"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının 5. yılında Türk Kızılay tarafından şehit madencilerin ailelerine iftar verildi.

Soma SEAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehitler için dualar edilmesinin ardından akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının herkese hayırlı ve bereketli olması temenni etti.

"Beş yıl önce bugün maden kazasında 301 madencimizi kaybettik." diyen Deniz, "Sözle anlatmak imkansız. Sözün bittiği yer tabiri caizse. Ben öncelikle maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kederli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Deniz, programda şehit asker ve gazi yakınlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Aramızda vatan bölünmesin, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye şehadete yürüyen şehitlerimizin yakınları da var, onları da rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da Kızılay olarak milletin kurduğu birlik hareketini, yine milletin adına daha da güçlendirmek için gerek Türkiye’de gerek dünyanın birçok coğrafyasına ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Turunç ayrıca Türk Kızılay’ın bu ramazanda da 36 ülkede 38 noktada Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki insanlarla beraber olacağını sözlerine ekledi.

Programa, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Soma Şube Başkanı Aziz Günal, Kızılay yetkilileri, maden şehitlerinin aileleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

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iftar Maden Faciası Soma Türk Kızılay

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