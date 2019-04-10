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Soma'daki kazada ölen 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren servis midibüsünü şoförü Sedat Yıldırım ve tarım işçisi Gülfezar Zengin gözyaşları içinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren servis midibüsünü şoförü Sedat Yıldırım ve tarım işçisi Gülfezar Zengin gözyaşları içinde Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Aynı kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan 10 kişiden 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki durumu ağır olan 4 yaralı ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, dün (salı) saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcılı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Soma'dan aldığı tarım işçilerini Balıkesir'in Savaştepe ilçesine götüren evli ve iki çocuk babası Sedat Yıldırım'ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşakta, iddiaya göre, kontrolsüz olarak anayola çıktığı ileri sürümen Murat Eden (48) yönetimindeki oksijen tüpü yüklü 06 DB 390 plakalı kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Savrularak kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazada 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin (67) yaşamını yitirdi. Yaralanan 26 kişiden Hatice Alparslan ve Şengül Tursun ve midibüs şoförü Sedat Yıldırım Soma Devlet Hastanesi'ne, Hatice Çırak, Nazmiye Çetinkaya, Süleyman Öge, Safiye Yenel, Gülseren Karabulut, Sadriye Kandemir, Kadriye Kabak ve Cemile Başak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar arasındaki midibüsü şoförü Sedat Yıldırım'ın hastaneye getirildiğinde durmuş olan kalbi doktorların müdahalesi ile tekrar çalıştırılıp, hayata döndürüldü. Ancak, alındığı yoğun bakım ünitesinde gece tekrar kalbi duran Yıldırım, yaşamını yitirdi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Soma ve Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki yaralılardan toplam 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Savaştepe Hastanesi'ndeki durumu ağır olan 4 yaralı ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 15 hafif yaralının tedavisi ise olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.
Öte yandan kazaya neden olup, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen ve daha sonra yakalanıp gözaltına alınan kamyon şoförü Murat Eden'in jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
TARIM İŞÇİSİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Gülfezar Zengin için bugün öğlen Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Yolçatı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Partili Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, yaşamını yitiren Zengin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Zengin'in Makbule Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.
MİDİBÜS ŞOFÖRÜ EŞİ VE KIZININ AĞLAMASI YÜREKLERİ DAĞLADI
Kazada yaşamını yitiren evli, 2 çocuk babası midibüs şoförü Sedat Yıldırım içinde öğlen Savaştepe'nin kırsal Minnetler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yıldırım'ın eşi Ayşe Yıldırım, çocukları Pelin Yıldırım ve Aykut Yıldırım, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede Ayşe Yıldırım ve çocuklarının gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Yıldırım'ın Minnetler Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazeis toprağa verildi.

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