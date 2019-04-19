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Soma'daki maden faciası sanığının tahliye kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Soma 301 Madenciler Derneği üyesi bir grup, şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın tahliye kararını protesto etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Derneği üyeleri, maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

Beşyol Meydanı Madenci Heykeli önünde toplanan dernek üyeleri ve avukatlar, Gürkan'ın tahliye kararını protesto etti.

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, tahliye kararının yakınlarını kaybeden bütün madenci ailelerini derinden yaraladığını belirterek, "Bu adil bir karar değildir, bu adalet değildir. Bu kararı tanımıyoruz." dedi.

Çolak, 4 yıl süren mahkeme süreci boyunca adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"11 Temmuz 2018'deki karar bizleri, kamu vicdanını yaraladı. Adaleti göçük altında bıraktı. Bu karara itiraz ederek bir üst mahkemeye taşıdık. Fakat istinaf mahkemesi 'yangından mal kaçırır gibi' dosya üzerinden bir ara kararla katliamın bir numaralı sanığı Can Gürkan'ı tahliye etti. Bu karara itiraz ediyor, kabul etmiyoruz. Bu davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Verdiğiniz bu kararı tarih unutmayacak. Adalet bir gün sizlere de lazım olacak."

Manisa Barosu avukatlarından Seçil Egedeğerli de Can Gürkan'ın tahliye kararının acele verildiğini savunarak, "Bu bağımsız ve tarafsız bir karar değildir. Bu sanıklara verilen cezalar zaten ödül niteliğindedir. Önce Alp Gürkan'ı, sonra Can Gürkan'ı tahliye ederek sermayeyi ödüllendirmiştir." diye konuştu.

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