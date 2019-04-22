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Soma'daki maden faciası sanığının tahliye kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

İzmir Barosu, şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın tahliyesine tepki gösterdi - Baro Başkanı Özkan Yücel: - "Verdiğiniz kararla, 301 madenciyle onların adalet bekleyen yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, annelerini ve babalarını da öldürdünüz"

İZMİR (AA) - İzmir Barosu, Soma faciası davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan Baro üyesi avukatlar ve bazı madenci yakınları, "Soma'yı unutma, unutturma" sloganı attı.

Basın açıklaması yapan Baro Başkanı Özkan Yücel, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin yerel mahkemenin kararını onamasıyla asli faillerden Can Gürkan'ın tahliye edildiğini, madencilik yetkisinin de geri verildiğini söyledi.

Kararın vicdanları kanattığını kaydeden Yücel, kararın gerçeğin üstünü örtmeye yetmeyeceğini belirtti.

Yücel, kararının toplum vicdanında karşılığının bulunmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fili tarif edip, tarif edilenin fare olduğuna inandırmaya çalışan yargılama süreci de sayfalarca karar da vicdanları serinletmeye yetmeyecektir. Verdiğiniz kararla 301 madenciyle beraber onların adalet bekleyen yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, annelerini ve babalarını da öldürdünüz.

Bu karar, yeni ölümlere davetiye çıkaracaktır."

- "Adalet sadece hakimin, savcının arkasındaki duvarda yazmasın"

Soma'daki maden faciasında ölen Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas da eşinin bin lira maaşla çalıştığını belirterek, "Can Gürkan için mi yaşadı benim eşim? Can Gürkan için mi iki çocuğu babasız bıraktı? Yeter artık, adalet sadece hakimin, savcının arkasındaki duvarda yazmasın. Akla mantığa sığan adalet olsun." diye konuştu.

Maden faciasında hayatını kaybeden Kader Yıldırım'ın annesi Elmas Kaya da her nefes alanın yaşamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana soruyorlar, 'Bu 5 sene nasıl geçti?' Dile gelir mi? Yollara bakıyorsun, rüyalara gelir mi diye bekliyorsun. Umutla bekliyorsun ama gelmeyeceğini bilmiyor muyum?"

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar da Gürkan'ın tahliyesine tepki gösterdi.

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