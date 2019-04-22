Soma'daki maden faciası sanığının tahliye kararına tepki

"Fili tarif edip, tarif edilenin fare olduğuna inandırmaya çalışan yargılama süreci de sayfalarca karar da vicdanları serinletmeye yetmeyecektir. Verdiğiniz kararla 301 madenciyle beraber onların adalet bekleyen yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, kardeşlerini, annelerini ve babalarını da öldürdünüz.

Yücel, kararının toplum vicdanında karşılığının bulunmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde toplanan Baro üyesi avukatlar ve bazı madenci yakınları, "Soma'yı unutma, unutturma" sloganı attı.

Bu karar, yeni ölümlere davetiye çıkaracaktır."

- "Adalet sadece hakimin, savcının arkasındaki duvarda yazmasın"

Soma'daki maden faciasında ölen Ali Kavas'ın eşi Gülten Kavas da eşinin bin lira maaşla çalıştığını belirterek, "Can Gürkan için mi yaşadı benim eşim? Can Gürkan için mi iki çocuğu babasız bıraktı? Yeter artık, adalet sadece hakimin, savcının arkasındaki duvarda yazmasın. Akla mantığa sığan adalet olsun." diye konuştu.

Maden faciasında hayatını kaybeden Kader Yıldırım'ın annesi Elmas Kaya da her nefes alanın yaşamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bana soruyorlar, 'Bu 5 sene nasıl geçti?' Dile gelir mi? Yollara bakıyorsun, rüyalara gelir mi diye bekliyorsun. Umutla bekliyorsun ama gelmeyeceğini bilmiyor muyum?"

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar da Gürkan'ın tahliyesine tepki gösterdi.

