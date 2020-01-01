HABER
  4. Soma'daki termik santral mühürlendi (3)

Soma'daki termik santral mühürlendi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYOR CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYOR
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Soma Termik Santrali'nin faaliyetini durdurma kararı verildiğini ve mühürlendiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:
"Biz CHP olarak yıllar önce, bu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinde bu duruma karşı çıkmıştık. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum, özelleştirmeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar yerinde ısrar ettiğinin göstergesidir. Soma'yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma'da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13'ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda."
Vehbi Bakırlıoğlu, şu an büyük bir kafa karışıklığının olduğunu belirterek, "Bu işin sorumluları hakkında bence hukuki mücadele başlatılması lazım" dedi.

​Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıAğaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1)Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

O yasa çok konuşulmuştu! İki santral mühürlendi

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu

Yerli otomobilin ön sipariş ücreti belli oldu!

Son dakika! Zeytinburnu'nda otobüs, duraktaki otobüse çarptı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda otobüs kazası: Yaralılar var

Suriyeli eski savaş pilotu Esenyurt'ta vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay ortaya çıktı

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Denizli’de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi korkunç bitti! Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Diş hekimi Betül hayatını kaybetti, arkadaşları komada

Suriye'de sivillere saldırı! 5'i çocuk 6 ölü!

Kahreden haber! 5'i çocuk 6 ölü!

Kocaeli'de yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.