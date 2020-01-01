Soma'daki termik santral mühürlendi (4)

BAKANLIK TALİMATIYLA MÜHÜR KALDIRILIP 'SICAK SU AKIŞI' BAŞLATILDI

Manisa'nın Soma ilçesindeki termik santralin verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle mühürlenmesinin ardından 13 termik santralle ilgili alınan kararları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıkladı. Bakan Kurum, "5 termik santral tamamen, 1 termik santral kısmi kapatıldı. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı. 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildi, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldı" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamasının ardından Soma Termik Santrali'nin, ilçenin bölgesel ısıtmasında kullanılan kısmında sıcak su akışı için mühür kaldırılıp, çalışma başlatıldı.

Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)

