Soma’dan depremzedelere 20 bin ton kömür gidecek

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından ilçedeki maden ocaklarından 20 bin ton kömür Elazığ’daki depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı. İmbat Madencilik tarafından da Elazığ’daki depremzedeler için 108 ton kömür gönderildi. Kömürlerin nakliyesini de Soma Nakliyeciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi ücretsiz olarak sağladı. Kömür yüklü TIR'lar dualarla uğurlandı.

Türkiye’nin doğusunda yaşanan ancak tüm ülkeyi yasa boğan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ merkezli kişinin yaşamını yitirdiği Sivrice depreminin ardından Türkiye depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektöre ait bir maden firması depremzedeler için 108 ton kömür gönderdi.

Kömürlerin nakliyecisi de Soma Nakliyeciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi sağladı. Kamyonlara yüklenen kömürler için Soma Nakliyeciler Kooperatifi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürü İsmail Ceran, Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez Yöneticilerinden Zekeriya Aydın, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Recep Satır, Nakliyeciler Kooperatifi yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.