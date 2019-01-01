HABER

Somali BM özel temsilcisini "istenmeyen adam" ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 23:26 | Son Güncelleme

Somali BM özel temsilcisini "istenmeyen adam" ilan etti

ADDİS ABABA (AA) - Somali, Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ı ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haysom'ın Somali'de çalışmasının bundan böyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, BM temsilcisinin kasti olarak ülke iç işlerine müdahale ettiği ve BM protokollerini çiğnediği bildirildi.

Haysom, geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab Sözcüsü Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini ve bunun akabinde Baidoa kasabasında çıkan eylemlerde BM destekli askerlerinin göstericilere ateş açıp açmadığını sorularını yöneltmişti.

Nicholas Haysom, Eylül 2018'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındıKaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Nicholas Haysom Somali

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.