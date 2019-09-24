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Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'ya "Liderlik Ödülü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'ya "Liderlik Ödülü"

ADDİS ABABA (AA) - Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, barışa yaptığı katkılar nedeniyle 2019 Concordia Liderlik Ödülü'ne layık görüldü.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Fermacu'nun Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki ile 2019 Concordia Liderlik Ödülü'nü aldığı belirtildi.

Liderlerin birleştirici reformlar ve Afrika Boynuzu'ndaki entegrasyona katkıları nedeniyle ödüle layık görüldükleri aktarıldı.

Fermacu, törende yaptığı konuşmada, onlarca yıldır süren güvensizlik ortamından sonra Afrika Boynuzu'nda barış ve umut rüzgarları estiğini belirterek, "Barışın sürdürülmesi güven inşası, anlayış ve uzlaşıyı zorunlu kılıyor." ifadesini kullandı.

Eritre ve Etiyopya arasında geçen yıl imzalanan barış anlaşmasının ardından Somali de Eritre ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eritre Etiyopya Somali

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