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Somali'de bir otele bomba yüklü araçla saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de bir otele bomba yüklü araçla saldırı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.

Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 2 saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade ederken, otelde rehine krizi yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yüzbaşı Mohamed Hussein yaptığı açıklamada, askerlerin otelin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığını ve otelde bulunan 10’dan fazla kişiyi kurtardıklarını duyurdu.

Yüzbaşı, teröristlerin üst katlara hareket etmelerini engellemeye çalıştıklarını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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