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Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Somali’de bir otele saldırı: Ölü ve yaralılar var

Somali’nin Jubaland Eyaletinin başkenti Kismayo'da bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendiği ve olayda henüz sayısı belirlenemeyen ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef aldı. Çok sayıda bölge ve merkezi hükümet yetkililerinin bulunulduğu düşünülen otele çok sayıda ambulans gönderildi.

Teröristlerin saldırılarının henüz bitmediği aktarılırken, eyalet polisi bölgedeki operasyonuna devam ediyor.

(İHA)

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