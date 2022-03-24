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Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

24.03.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'deki bombalı saldırılarda 48 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekilinin de bulunduğu ifade edildi.

Somali'de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 48 kişinin öldüğü bildirildi.

Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Gudlawe, Beledweyne'deki iki saldırıda 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 108 kişinin de yaraladığını belirtti.

Saldırılarından birini intihar eylemi olduğu, diğerinin ise bomba yüklü araçla yapıldığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA KADIN MİLLETVEKİLİ DE VAR

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekili de bulunuyor. Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble saldırıları kınadı. (AA)

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Somali
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