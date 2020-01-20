HABER
  4. Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz" dedi.

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada, Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Bu gece saat 23:00’te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye’ye dönecek" dedi.

Cumartesi günü yaşanan hain saldırıda, 6’sı Türk toplam 17 kişi yaralandığını aktaran Koca, "Patlamada yaralanan Somalililer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluşuyor. 17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu’daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 201 yataklı hastanemizde, genel cerrahi, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji dahil 22 branşta, 70’i Türk olmak üzere toplam 700 personel görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşı, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:

"Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5’i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4’ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor.

Bu menfur saldırıyı tekrar lanetliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktıAvukatlar arasındaki tartışmada kan aktı
Huzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyorHuzurevi sâkinleri hayatın renklerini paylaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık bakanı Fahrettin Koca Somali

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

O haber gündeme bomba gibi düştü ama...

O haber gündeme bomba gibi düştü ama...

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Taahhütsüz Aylık Araç Kiralama Dönemi Başladı

Denizli'de İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

Denizli'de ele geçirildi! İbranice yazılmış...

Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savruldu

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

Annesi cesedini yıkarken fark etti! Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.