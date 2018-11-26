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Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 08:11 | Son Güncelleme

Somali'nin Galkayo şehrinde, bir din adamının hedef alındığı bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

Somali'nin Galkayo şehrinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

HEFEDTE BİR DİN ADAMI VAR

Patlamanın ardından silah seslerinin de duyulduğu belirtilirken bombalı saldırıda hedefin Abdiweli adında bir din adamı olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Somali Galkayo bombalı saldırı

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