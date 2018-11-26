Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

Somali'nin Galkayo \u015fehrinde bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7la sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\nHEFEDTE B\u0130R D\u0130N ADAMI VAR\n\nPatlaman\u0131n ard\u0131ndan silah seslerinin de duyuldu\u011fu belirtilirken bombal\u0131 sald\u0131r\u0131da hedefin Abdiweli ad\u0131nda bir din adam\u0131 oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\nPARTNERHayalet u\u00e7ak ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!\u0130ran'daki depremde yaral\u0131 say\u0131s\u0131 413'e y\u00fckseldi BM'den Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna gerginli\u011fi i\u00e7in acil toplant\u0131 karar\u0131
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