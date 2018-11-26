Somali'de din adamına yönelik bombalı saldırı

Somali'nin Galkayo şehrinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

HEFEDTE BİR DİN ADAMI VAR



Patlamanın ardından silah seslerinin de duyulduğu belirtilirken bombalı saldırıda hedefin Abdiweli adında bir din adamı olduğu aktarıldı.



