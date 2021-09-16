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Somali'de kriz devam ediyor! Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın yetkilerini askıya aldı

16.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali’de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’nin yetkilerini askıya aldığı duyuruldu.

Somali'de kriz devam ediyor! Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın yetkilerini askıya aldı

Somali’de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında bir istihbarat ajansı çalışanının kaybolmasının ardından başlayan gerilim devam ediyor.

ÜLKEDE KRİZ DEVAM EDİYOR

Son olarak Fermacu’nun, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble’nin yetkilerini askıya aldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Roble’nin yetkilerinin Ekim’de yapılacak seçimler tamamlanana kadar askıya alındığı belirtilerek, "Başbakan Somali Geçici Anayasası’nı ihlal etti" denildi. Roble’nin hükümeti yönetme görevinden saptığı ve bu nedenle yetkilerinin askıya alındığı ifade edildi.

Fermacu ve Roble arasındaki gerilim, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı’nda çalışan İkran Tahlil Farah’ın kaybolmasının ardından başlamıştı. Geçtiğimiz hafta, Roble’yi Farah’a ne olduğunu araştırmamakla suçlamış ve görevinden uzaklaştırmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Somali
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