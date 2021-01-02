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Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybetti

02.01.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Somali'de Türk firmasına bombalı saldırı: 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında aralarında 1 Türk vatandaşının bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 4 Türk vatandaşının ise sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, saldırıda aralarında 1 Türk vatandaşının bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirilerek, saldırı şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

Kaynak: İHA

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