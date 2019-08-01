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Somali Devlet Başkanı ABD vatandaşlığından ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, ABD vatandaşlığından feragat ettiğini duyurdu.Somali’nin çifte vatandaşlık sahibi Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, kendi arzusu doğrultusunda ABD vatandaşlığından çıktığını açıkladı.

Somali Devlet Başkanı ABD vatandaşlığından ayrılıyor

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, ABD vatandaşlığından feragat ettiğini duyurdu.
Somali’nin çifte vatandaşlık sahibi Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, kendi arzusu doğrultusunda ABD vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Somali anayasasına göre, cumhurbaşkanı veya herhangi bir Somalilinin çifte vatandaşlık sahibi olmasında bir sakınca bulunmuyor.
Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, bu kararı 2017 yılında cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra verdiğini belirtirken, bir sonraki aşamanın vatandaşlıktan çıkış için başlatılan yasal süreci takibi olduğunu söyledi. Bugün Mogadişu’da bulunan cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan resmi duyuruda, “Bu, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı H.E Mohamed Abdullahi Mohamed’in ABD vatandaşlığını bıraktığına dair resmi bir açıklamadır” denildi.
Somali Cumhurbaşkanı Farmajo, vatandaşı olduğu ABD’de uzun yıllar boyu yaşamış ve bu süreçte hem eğitim almış hem de bir süre çalışmıştı.
Şubat 2017 seçimlerinde göreve gelen Cumhurbaşkanı Farmajo, 2010-2011 yılları arasında da Somali Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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