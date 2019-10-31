Somalı maden işçilerinin tazminat eylemi

İşçiler, haklarını alana kadar eylemi sürdürmekte kararlı.Manisa'da Soma ile Kırkağaç arasında kalan Çamlık adlı bölgede 5 Ekim'den beri onlarca maden işçisi eylemde. Beş senedir kıdem tazminatlarını alamayan 3 bin 500 arkadaşının hakkı için Ankara'ya yürümek isterken engellenen işçiler 3,5 haftadır burada oturma eylemi yapıyor.

10 yıl madende çalışan Sami Yavuz, Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmelerinde çalışırken 2014 yılında gerekçe sunulmadan işten çıkarılmış. O günden beri hakkını arıyor.

Kıdem tazminatları sorunu DW Türkçe anlatan Yavuz, "Önce 12 takside böldüler. Başbakan ne zaman Manisa’ya mitinge geldi, bir taksit aldık. Toplam üç taksit aldık" diyor. Yavuz, eyleme nasıl başladıklarını da "Hep kandırmaca, bugün git yarın gel… En son buramıza geldi ve yürüyüş kararı alı yola çıktık" sözleri ile özetliyor.

İşçiler sorunlarını dile getirmek için altı ay önce Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na gitmişler ama "Muhatabınız Ankara" denince 5 Ekim'de 60 kişi Ankara için yola çıkmaya karar vermiş. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler, alınan izinlere rağmen engellenmiş. Ama işçiler, oturma eylemi ile de haklarını aramakta kararlı ve "Ölmek var dönmek yok, geri adım asla atmıyoruz" diyor.