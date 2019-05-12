HABER

Somalı maden şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Somalı maden şehitleri anılıyor

MANİSA (AA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yıl önce yaşanan maden faciasında şehit olan 301 işçiyi andı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ve beraberindeki heyet, 13 Mayıs 2014'te maden faciasında şehit olan işçileri anmak için ilçeye geldi.

Soma Beşyol Madenci Anıtı önünde toplanan heyet adına basın açıklamasını okuyan Yüksel, 5 yıl önce olayın meydana geldiği andan itibaren sürece müdahil olduklarını, kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesine yardım ettiklerini söyledi.

Yüksel, Türkiye'deki iş kazalarının önemli bölümünün maden sektöründe yaşandığına işaret ederek, sektörün paydaşlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde iş kazalarının ve bunlara bağlı ölümlerin önemli oranda azalacağını belirtti.

Facianın yaralarını sarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Yüksel, "Soma faciasında kaybettiğimiz kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, acılarını yüreklerimizde yaşadığımızı ifade ediyor, iş cinayetlerinin sona ermesi için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Soma İlçe Başkanlığı üyeleri de katıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Gelinlikler şehit ailelerine bağışlandıGelinlikler şehit ailelerine bağışlandı
GÜNCELLEME - Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralıGÜNCELLEME - Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maden Faciası Soma TMMOB Maden Mühendisleri Odası

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarıştan çekildi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İran'dan flaş ABD açıklaması: Hamle yaparsa vuracağız

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

İmamoğlu'na destek veren ünlülere ateş püskürdü! Sofuoğlu'ndan yanıt geldi

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Emniyet'ten son dakika Ali Demir açıklaması!

Emniyet'ten flaş Ali Demir açıklaması!

Konya'da kafede dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı

Konya'da kafede dehşet anları: 10 yaralı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bütün gözler Bayburt'ta! Çalışmalar yeniden başladı

Diyanet, Dijital Yayıncılık Daire Başkanlığı kuracak

Diyanet İşleri Başkanı duyurdu: Karar verdik...

Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları: 2019'un Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Gününüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.