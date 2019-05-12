Somalı maden şehitleri anılıyor

MANİSA (AA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yıl önce yaşanan maden faciasında şehit olan 301 işçiyi andı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ve beraberindeki heyet, 13 Mayıs 2014'te maden faciasında şehit olan işçileri anmak için ilçeye geldi.

Soma Beşyol Madenci Anıtı önünde toplanan heyet adına basın açıklamasını okuyan Yüksel, 5 yıl önce olayın meydana geldiği andan itibaren sürece müdahil olduklarını, kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülmesine yardım ettiklerini söyledi.

Yüksel, Türkiye'deki iş kazalarının önemli bölümünün maden sektöründe yaşandığına işaret ederek, sektörün paydaşlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri halinde iş kazalarının ve bunlara bağlı ölümlerin önemli oranda azalacağını belirtti.

Facianın yaralarını sarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Yüksel, "Soma faciasında kaybettiğimiz kardeşlerimizi bir kez daha anıyor, acılarını yüreklerimizde yaşadığımızı ifade ediyor, iş cinayetlerinin sona ermesi için tüm sorumluları göreve davet ediyoruz. Soma'yı unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Basın açıklamasına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP Soma İlçe Başkanlığı üyeleri de katıldı.

