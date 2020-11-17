Somalı madenciler İçişleri Bakanı Soylu'nun 'çözüm sözü' sonrası 15 Ocak'a eylemlerini durdurdu

2014'ten bu yana ödenmeyen maaşları ve tazminatları için Ankara'ya yürüyen Soma ve Ermenek maden işçilerinden oluşan bir heyet dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Madenciler, Soylu'nun 15 Ocak'a dek "çözüm sözü" verdiğini ve eylemlerini o tarihe kadar eylemi durduklarını açıkladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası, Soylu'nun en kısa sürede ödenmeyen tazminat ve maaş sorununu çözeceğine dair söz verdiği ve "Bana Ocak ayının 15'ine kadar süre verin. Ben söylüyorum. Bu süreye varmadan mutlaka bir çözüm üreteceğiz" dediğini aktardı.

Soylu'nun ayrıca Ermenek maden işçilerinin işten çıkarılma ve eksik maaşlarıyla ilgili sorununun çözülmesiyle ilgili Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı arayarak iki gün içinde çözüme kavuşturulmasını söylediği ifade edildi.

Bugün Ermenekli madenciler ve Vali Işık'ın toplantı yapması bekleniyor.

Öte yandan madenciler Ocak ayının 15'ine kadar süreci aktif bir şekilde takip edeceklerini ve çözüm gerçekleşmezse 16 Ocak'ta tekrar Ankara yürüyüşüne başlayacaklarını ifade ediyor.