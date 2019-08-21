HABER

Somalı madenciler tazminat için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından işten çıkarılan madenciler, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle yürüdü.

Somalı madenciler tazminat için yürüdü

Serkan ÖZDEMİR- Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ardından işten çıkarılan madenciler, tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle yürüdü.
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirdi. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye bağlı Işıklar Maden Ocağı ile Uyar Madencilik'te çalışan ve sayılarının 3 bin 500'ü aştığı belirtilen madenciler, facianın ardından işten çıkarıldıklarını, tazminatlarını ise alamadıklarını belirterek bugün eylem yaptı.
Soma Cengiz Topel Meydanı'nda saat 12.30 sıralarında toplanan yaklaşık 100 işçiye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi yönetimi de destek verdi.
Bazı işçilerin eş ve çocuklarının da katıldığı yürüyüşte 'Bir avuç kömür için bir ömür tükettik', 'Haksızlığa uğradık sabırla bekledik, artık yeter', 'Tazminatlarımızı istiyoruz' yazılı pankartlar taşındı. 'İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı istiyoruz' ve 'Ankara duy sesimizi' sloganları atan işçiler,
Cengiz Topel Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü önünde sonlandırdı.
İşçilerin arasından seçilen 4 kişi, ELİ Müessese Müdürü İsmail Ceren ile görüştü.
Daha sonra basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Abdullah Yavuz, "Bizler bu Cumhuriyetin yurttaşlarıyız. Emeklilik ve tazminat hakları gasp edilen, yağmalanan maden işçileriyiz" dedi. Her seçimde söz verildiğini, ancak tutulmadığını öne süren Yavuz, "Tek çare kaldı, sesimizi bizimle aynı kaderi paylaşanlarla buluşturmak. Belki bir yerlerde halen işçilerin yasal haklarına saygı duyan, devletin sorumluluğunu kabul eden yöneticiler vardır ve sesimizi duyarlar diye, işte buradayız. Mücadele içindeyiz. Birlik halindeyiz ve asla hakkımızı almadan vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Basın açıklamasının ardından kalabalık, sesizce dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Somalı madenciler tazminat için yürüdüSomalı madenciler tazminat için yürüdüSomalı madenciler tazminat için yürüdüSomalı madenciler tazminat için yürüdü

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
İznik yağmura teslimİznik yağmura teslim
Kars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyorKars’ta 1,5 milyon TL’ye mal olan olimpik havuz belediyeden yol bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Denizli'de deprem

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor

Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.