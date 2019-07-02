HABER

Somali Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 00:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor. Somali'nin ekonomik olarak kalkındırılması ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz" - "Bugüne kadar Somali'ye yapılan insani ve kalkınma yardımlarımızın miktarı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır" - Somali Tarım Bakanı Said Hüseyin Eid: - "Türk hükümetinin, Somali halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vermiş olduğu sonsuz desteklerine minnettarız" - Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed: - "Somali Federal Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana Türkiye ile tarihi ilişkilere sahiptir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor. Somali'nin ekonomik olarak kalkındırılması ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Somali'ye yapılan insani ve kalkınma yardımlarımızın miktarı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır." dedi.

Bakan Pakdemirli, başkentte bir otelde "1 Temmuz Somali Milli Günü" dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda ayrıca Somali Tarım Bakanı Said Hüseyin Eid, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Somali parlamentosu üyeleri, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, basın mensupları ve davetliler de hazır bulundu.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Pakdemirli, Somali'nin bağımsızlığının yıl dönümünü Türk hükümeti adına kutlayarak, Türkiye-Somali ilişkilerinin tarihi bağlara ve ortak değerlere dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de bu ülkeye ziyaretinin ilişkilerin dönüm noktasını teşkil ettiğini kaydeden Pakdemirli, bu ziyaretin dostluğu, kardeşliği ve dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Bütün olumsuzluklara rağmen son birkaç yılda Somali'nin gözle görülür şekilde ilerleme katettiğinin altını çizen Pakdemirli, on yıllar süren şiddet ve felaketlerin ardından artık başkent Mogadişu'da ticaretin atak yaptığını ve dünya etrafında yaşayan Somalililerin yeniden ülkelerine döndüğünü aktardı.

Somali'de istikrar ve güvenliğin sağlanması için temel mücadelenin sürdürüldüğünü anımsatan Pakdemirli, Somali barışı için uluslararası toplumun desteğinin sürekliliğine olan ihtiyacı vurguladı.

İki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğine değindiği konuşmasında Bakan Pakdemirli şunları dile getirdi:

"Türkiye, Somali'ye desteğini kapsayıcı bir vizyonla devam ettiriyor. Somali'nin ekonomik olarak kalkındırılması ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin farklı bölgelerinde eğitim, sağlık, belediye, altyapı ve su kuyuları gibi çeşitli alanlarda çok sayıda kalkınma projesi ya bitirildi ya da yolda. Türk özel sektörünü, bütçe desteğimizle, Somali'ye yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Somali'deki Türk üssü TURKSOM'un konsolide, disiplinli ve fedakar bir Somali Ulusal Ordusunun kurulması amacıyla askeri desteğini devam ettiriyor. Söz konusu eğitim merkezimizde Somali polis özel harekat personelini de eğitiyoruz.

Türkiye sivil toplum örgütleri ile de sahada faaliyet yürütmekte ve insani ve kalkınma yardımları temelinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar Somali’ye yapılan insani ve kalkınma yardımlarımızın miktarı 1 milyar ABD dolarını aşmıştır. Türkiye'de yaşayan ve eğitim gören Somalililerin artan sayısı, dostluk ve dayanışma bağlarımızın açık bir göstergesidir. Somali-Somaliland arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık girişimlerimizi sürdürüyoruz. Afrika ve özellikle Somali ile ilişkilerimizin ve iş birliğimizin, 'Afrika Ortaklık Politikamızın' önümüzdeki yıllarda da önemli bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizmek isterim."

- "Değerli müttefik Türkiye"

Somali Tarım Bakanı Said Hüseyin Eid de konuşmasında Türk hükümeti ve Türk halkının Somali ulusal özgürlüğünün daima yanında yer aldığını söyledi.

Bakan Eid, "Bugün de (Türkiye) hala altyapı, barışın sağlanması, kurumsal yapılanma ve bunların da ötesinde terörle mücadele konusunda çok değerli müttefikimizdir. Türk hükümetinin, Somali halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine vermiş olduğu sonsuz desteklerine minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Mohamed de Türkiye-Somali arasındaki diplomatik bağların 1969 yılında oluşturulduğunu kaydederek, "Somali Federal Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Türkiye ile tarihi ilişkilere sahiptir." dedi.

Mohamed, Erdoğan'ın ziyaretten sonra eğitim, sağlık, ticaret, insani ilişkiler, altyapı ve güvenlik alanlarında gelişim sağlandığını belirterek şunları dile getirdi:

"Bu sonsuz ve samimi yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti Somali halkının kalbinde ve gönlünde çok özel bir yere sahip oldu. Zor zamanlarımızda yanımızda olup destek çıkan uluslararası ve bölgesel dostlarımıza minnettarız. Somali'nin gelişmesinde ve yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan öncelikle Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Afrika Birliği, Amerika, Avrupa Delegasyonu ve Arap Ligi'ne bu vesileyle şükranlarımı sunarım."

Daha sonra Somali'nin 59. Bağımsızlık Yılı şerefine Somali bayrağının yer aldığı pasta kesildi.

Davetliler resepsiyonda Afrika ve Somali mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
İzmir'de gemide patlama!İzmir'de gemide patlama!
Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası İzmir'de sahne aldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Jama Abdullahı Muhamed Said Hüseyin Eid Somali Somali Milli Günü Somali Tarım Bakanı Somali'nin Ankara Büyükelçiliği tarım ve orman bakanı

En Çok Okunan Haberler

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gemide patlama! Ekipler alarma geçti

İzmir'de gemide patlama!

Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.