Somali muhalefetinden "terör saldırısını yabancılar planladı" açıklamasına tepki

İSTANBUL (AA) - Somali'de 6 muhalif partinin yer aldığı Ulusal Partiler Forumu (FNP), geçen hafta sonu düzenlenen bombalı saldırıdan yabancı bir ülkenin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi.

FNP, yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında 2 Türk vatandaşının da olduğu başkent Mogadişu'daki bombalı saldırıdan yabancı bir ülkeyi sorumlu tutan istihbarat ajansını gerçeklerin üzerini örtmekle suçladı.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansının (NISA) saldırıyla ilgili yabancı bir ülkeyi suçlamasının arkasında hiçbir somut delil olmadığını belirten FNP, açıklamadan saatler sonra saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiğini hatırlattı.

İstihbaratın görevini yapmak yerine halkı yatıştırmak için bu tür ifadeler kullandığını kaydeden FNP, hükümete, yanlış bilgi yaymak ve her büyük sorunda halkı "uyutmak" için kullanılacak hayali bir düşman yaratmaktan kaçınması çağrısında bulundu.

Muhalif koalisyonda, eski cumhurbaşkanları Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud gibi isimler yer alıyor.