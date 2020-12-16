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Somali muhalefetinden Türkiye'ye mektup

16.12.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Somali'de muhalefet, Türkiye'nin bu ülkeye yapmayı planladığı silah sevkiyatını seçim sonrasına ertelemesi için çağrıda bulundu.

Muhalefet, silahların Somali'deki seçimlerin manipülasyonunda kullanılmasından endişeli.Somali'deki muhalefet partileri, Türkiye'nin bu ülkedeki Harma'ad adlı polis gücüne göndermeyi planladığı silahlarla ilgili bir uyarıda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, partilerce ortaklaşa kaleme alınan ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi'ne hitaben yazılan mektupta, söz konusu silahların Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo tarafından yaklaşan seçimlerin "gasp edilmesi" için kullanılabileceği öne sürüldü. Muhalefet partileri, bu nedenle Türkiye'nin silah sevkiyatını seçim sonrasına ertelemesini istedi.

Muhalefet liderleri, Türkiye'nin 16-18 Aralık tarihleri arasında Somali polisinin özel birimi Harma'ad'a verilmek üzerine bin G3 tüfeği ve 150 bin mermi göndermeyi planladığına dair bilgi edindiklerini bildirdi.

Mektupta, "böylesi hassas bir dönemde ülkeye bu sayıda silah yağdırılmasından endişe duyulduğu" belirtilirken Somali Cumhurbaşkanı'nın geçmişte de Harma'ad güçlerini "baskı ve seçimde hile yapmak için kullandığı" iddia edildi.

Somali'de parlamentonun her iki kanadı için de düzenlenmesi planlanan seçimlerin ertelenmesi, ülkedeki siyasi tansiyonu tırmandırmıştı. Bu ay yapılması planlanan seçimler, seçim kurulunun oluşumu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildi. Muhalefet destekçileri, seçimlerin gecikmesi sebebiyle dün başkent Mogadişu'da gerçekleştirdikleri yürüyüşte Cumhurbaşkanı Farmajo'yu protesto etmişti.

Ankara-Mogadişu ittifakı

Ankara ile Somali hükümeti arasındaki işbirliği son yıllarda birçok alanda arttı.

Türkiye, silah göndermeyi planladığı Harma'ad polis birimine eğitim desteği de veriyor. Türkiye yurt dışındaki en büyük askeri üssünü de 2017 yılında Mogadişu'da açtı.

Somali'de okul ve hastaneler inşa eden, altyapısını geliştiren Türkiye, birçok Somalili öğrenciye de Türkiye'de eğitim bursu veriyor. Ancak bu ittifak, Somali'yi, bir tarafta Türkiye ile Katar, diğer taraftaysa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu bir bölgesel güç mücadelesinin de içine çekmiş durumda.

DW,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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