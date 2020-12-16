Somali muhalefetinden Türkiye'ye mektup

Muhalefet, silahların Somali'deki seçimlerin manipülasyonunda kullanılmasından endişeli.Somali'deki muhalefet partileri, Türkiye'nin bu ülkedeki Harma'ad adlı polis gücüne göndermeyi planladığı silahlarla ilgili bir uyarıda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, partilerce ortaklaşa kaleme alınan ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi'ne hitaben yazılan mektupta, söz konusu silahların Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo tarafından yaklaşan seçimlerin "gasp edilmesi" için kullanılabileceği öne sürüldü. Muhalefet partileri, bu nedenle Türkiye'nin silah sevkiyatını seçim sonrasına ertelemesini istedi.

Muhalefet liderleri, Türkiye'nin 16-18 Aralık tarihleri arasında Somali polisinin özel birimi Harma'ad'a verilmek üzerine bin G3 tüfeği ve 150 bin mermi göndermeyi planladığına dair bilgi edindiklerini bildirdi.

Mektupta, "böylesi hassas bir dönemde ülkeye bu sayıda silah yağdırılmasından endişe duyulduğu" belirtilirken Somali Cumhurbaşkanı'nın geçmişte de Harma'ad güçlerini "baskı ve seçimde hile yapmak için kullandığı" iddia edildi.