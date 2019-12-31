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  4. Somali Saldırısını El Şahab Örgütü Üstlendi Hedef Türklerdi Dedi

Somali Saldırısını El Şahab Örgütü Üstlendi Hedef Türklerdi Dedi

31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da haftasonun yaşanan ve aralarında iki Türk vatandaşının bulunduğu en az 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı El Şahab örgütü üstlendi.Örgüt saldırının hedefinin Türk konvoyu olduğunu duyurdu

Somali Saldırısını El Şahab Örgütü Üstlendi Hedef Türklerdi Dedi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da haftasonu yaşanan ve aralarında iki Türk vatandaşının bulunduğu en az 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, El Şahab örgütü üstlendi.

Örgütün sözcüsü Ali Muhammed Rage yayınladığı ses kaydında, “Saldırının hedefi Türk konvoyu ve Somali güçleriydi ve ağır kayıplar verdiler” dedi.

Rage ayrıca Türk vatandaşlarına yönelik saldırıların süreceği tehdidinde bulundu. Türkiye’nin Somali’nin tüm kaynaklarını aldığını öne süren Rage, “Türkiye’nin dinden çıkmış hükümetiyle çalışanlarla her zaman savaşmaya devam edeceğiz. Masum Türk müslüman halkına karşı değiliz” dedi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Dairesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada örgütün saldırının planlaması konusunda bir ülkeden destek aldığı ifade edildi ancak bu ülkenin hangisi olabileceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Son 2 yıldır ülkede düzenlenen en kanlı saldırıda, Mogadişu-Afgoye arasındaki yol inşaatında çalışan Mehmet Kaplan ve Turan Sevi adlı Türk işçiler hayatlarını kaybetmişlerdi.

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