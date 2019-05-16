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Somali ve Etiyopya'yı salla birleştiren nehir: Cubba

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklarda zor günler yaşayan bölge halkı için can damarı oluyor - Somalili Aden Muhammed: - "Cubba nehri bizim için hayati önem taşıyor. Yaptığımız sallarla hem akraba ziyaretlerimizi hem de gıda alışverişlerimizi buradan yapıyoruz"

SOMALİ (AA) - Somali ile Etiyopya arasındaki Cubba nehri, aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler geçiren bölge halkı için adeta can damarı niteliği taşıyor.

Mogadişu'nun güneyindeki Gedo bölgesinde bulunan Doolow kasabası yakınlarındaki Cubba nehri, aynı zamanda Etiyopya ile bölge halkını da birbirine bağlıyor.

Kenya, Etiyopya ve Somalililerden oluşan mülteci kamplarında yaşayanlar, hem kendileri hem de hayvanları için nehre akın ediyor.

Günlük yaklaşık 5 bin kişinin su almaya geldiği Cubba nehrinde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Nehrinden akan suyun çamurlu olması bölgede yaşayan insanlar için büyük tehlike oluşturuyor.

- Salla Etiyopya'ya geçiyorlar

Doolow kasabasında yaşayan Somalililer, Cubba nehrini salla geçerek Etiyopya'daki akrabalarıyla görüşme şansı yakalıyor.

Aynı şekilde Etiyopya'da yaşayanlar da zaman zaman Doolow kasabasına sal yardımıyla geliyor.

10 kişinin bindiği ve suyun akıntısıyla hareket eden salla günde yaklaşık 500 kişi Etiyopya'daki akrabalarını ziyarete gidebiliyor.

Öte yandan nehir, aynı zamanda gıda alışverişi için de kullanılıyor.

Somalili 45 yaşındaki Aden Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cubba nehrinin kendileri için hayati önemde olduğunu söyledi.

Muhammed, ''Günde 5 bin kişi hem çadırlarına hem de hayvanlarına su almak için buraya geliyor. Suyun çamurlu olması buradan su almamıza engel olmuyor.'' dedi.

Sal yardımıyla Etiyopya'daki akraba ziyaretlerini de yaptıklarını belirten Muhammed, ''Cubba nehri bizim için hayati önem taşıyor. Yaptığımız sallarla hem akraba ziyaretlerimizi hem de gıda alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. Nehir suyu zaman zaman yükseliyor ancak bize engel olmuyor.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Somali

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