HABER

Somali'de 10 eş-Şebab militanı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Somali'de 10 eş-Şebab militanı öldü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyindeki Gedo bölgesinde, terör örgütü eş-Şebab mensuplarını taşıyan aracın infilak etmesi sonucu 10 teröristin öldüğü belirtildi.

Somali'deki yerel medyaya konuşan güvenlik kaynakları, militanları taşıyan bomba yüklü aracın Gedo bölgesindeki Garbahari kentinde infilak ettiğini ifade etti.

Güvenlik kaynakları, bomba yüklü aracın Afrika Birliği Somali Misyonu'na bağlı bir askeri kampa doğru seyir halindeyken infilak ettiği ve olayda araçtaki 10 teröristin öldüğünü kaydetti.

Söz konusu kaynaklar, patlamanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ise paylaşmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Burdur'da köylülerin mermer ocağı eylemiBurdur'da köylülerin mermer ocağı eylemi
Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somali Şebab

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Onlarca sürücü Kazdağları'nda mahsur kaldı

Birden bastırdı! Sürücüler yolda kaldı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

7'nci kez taşınacak Yusufeli sakinlerinin yeni yer heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.