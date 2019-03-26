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Somali'de 3,1 milyon çocuk aşılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:22 | Son Güncelleme

BM, çocuk felci virüsüne karşı ülkedeki 5 yaş altındaki tüm çocukları aşılayacak

ADDİS ABABA (AA) - Somali’de Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülüğünde başlatılan çocuk felci aşısı kampanyası ile yaklaşık 3,1 milyon çocuğun aşılanacağı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali’de 5 yaş altındaki 3,1 milyon çocuğa çocuk felci aşısının yapılması için ülke çapında çalışmalara başlandığı belirtildi.

Aşıların Tip 1 ve Tip 3 olarak adlandırılan çocuk felci virüslerine karşı koruma sağlayacağı kaydedilen açıklamada, yaklaşık 15 bin aşı görevlisinin tüm ülkeyi yaya olarak ve araç, deve ve eşeklerle dolaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, seferberlik süresi boyunca tüm kapıların çalınarak bütün çocuklara ulaşılmak istendiği, binlerce kişiden oluşan farklı bir ekibin de evlerde ve sağlık tesislerinde aşının önemini anlatacağı ifade edildi.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve çocuk felci virüsünün (poliomyelit) neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Üç farklı türü olan çocuk felci virüsü, insan vücudu dışında uzun süre yaşamını sürdüremiyor. Aşı kampanyaları sonucu bulaşacağı kimsenin kalmayacağı ve virüsün yok olacağı tahmin ediliyor.

Tip 2 çocuk felci virüsü, 1999'da tamamen yok edildi, Tip 3 virüs vakasına da 2012'den bu yana rastlanmadı. Tip 1 çocuk felci virüsü ise hala varlığını gösteriyor.

Virüs için herhangi bir tedavi bulunmuyor ancak aşı etkili sonuç veriyor.

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aşı Çocuk felci Somali

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