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Somali’de 4,2 milyon kişi yardıma muhtaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 21:37 | Son Güncelleme

Somali'de insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyanların üçte ikisinin çocuk olduğu bildirildi

ADDİS ABABA (AA) - Somali’de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 4,2 milyon kişi ve bunlardan üçte ikisinin çocuk olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) de içinde yer aldığı İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT) tarafından yapılan açıklamada, Somali'de nisan ve temmuz arasında görülen yağışlar dolayısıyla ihtiyaç sahibi kişilerin sayısının yüzde 34 gerilediği kaydedildi.

"Ülkenin birçok bölgesinde arka arkaya gelen dört kurak dönemin ardından yaklaşık 10 yıl içerisindeki en iyi hasat zamanı yaşandı." ifadesini kullanılan açıklamada, 2018 yılında 6,2 milyon olan ihtiyaç sahibi kişi sayısının bu yıl 4,2 milyon olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu rakamın halen ülke nüfusunun üçte birine denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin üçte ikisinin çocuk, 2,6 milyonunun ise ülke içinde yerinden edilenler olduğu aktarıldı.

- Yardım çağrısı

Açıklamada ifadelerine yer verilen Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Hamza Said Hamza, tüm yardım kuruluşlarına hayati önemdeki yardımları öncelemeleri çağrısı yaptı.

BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq ise “Gıda güvenliğinde gelişmeler olsa bile halimizden memnun olamayız. Çoğunluğunu yerinden olanlar ve kırsal nüfusun oluşturduğu 1,5 milyondan fazla insan kritik seviyelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya ve hayatta kalmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
insani yardım Somali

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