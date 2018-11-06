Somali'de AMISOM konvoyuna bombalı saldırı: 3 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun doğusunda mayın patlaması sonucu 3 Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) askeri öldü.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Mogadişu'nun doğusundaki Helva Mahallesi'ndeki bir kavşakta yol kenarına yerleştirilen mayının AMISOM'a ait bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 AMISOM askeri öldü.
Patlamanın ardından AMISOM askerlerinin çevreye rastgele ateş açması sonucu da 4 sivil yaşamını yitirdi.
- AMISOM karşıtı gösteri
AMISOM askerlerinin ateş açması sonucu 4 sivilin ölmesi üzerine onlarca kişi gösteri düzenledi.
Bazı yolları kapatan göstericiler, hükümetten, sivillerin ölümüne neden olanları yargılamasını isteyen sloganlar attı.
Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin, olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Açıklamada, soruşturma sonuçlarının, soruşturma tamamlandıktan sonra halka duyurulacağı aktarıldı.
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- Saldırıyı Şebab üstlendi
Eş-Şebab örgütü ise kendi yayın organı aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırının sorumluluğunu üstlenerek, AMISOM konvoyuna yönelik saldırıda 3 askeri öldürdüklerini, 7 askeri yaraladıklarını ileri sürdü.
Somalililerin AMISOM'a karşı protestoları tekrarlanmaya başladı. Somalililer AMISOM'u caddede uğradığı herhangi bir saldırının ardından çevreye rastgele ateş ederek yoldan geçenleri öldürmekle suçluyor. AMISOM ise bu suçlamaları reddediyor.
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