HABER

Somali'de aşırılıkçılar dini lider ve 17 müridini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Somali'de aşırılıkçılar dini lider ve 17 müridini öldürdü

NAİROBİ (AA) - Somali'nin kuzeyinde aşırılıkçı bir grubun, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridini öldürdüğü bildirildi.

Galkayo emniyetinden Ahmed Awale, aşırılıkçıların, din adamının aynı zamanda Sufi dergahı olan ikametgahına bu sabah silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Awale, saldırıda dini liderin ve 17 müridinin yaşamını yitirdiğini, ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığını ve güvenlik güçlerinin saldırganların birçoğunu öldürdüğünü söyledi.

Saldırının sorumluluğunu Eşşebab terör örgütü üstlendi.

Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırıIğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı
Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltıBaşsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dini Lider Somali sufi

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.