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Somali'de belediye binasına bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Somali'de belediye binasına bombalı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hodan Belediyesine intihar saldırısı düzenlendiği, olayla ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Belediye kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hodan Belediye binası girişinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamanın ardından güvenlik güçleriyle belediye binasına girmeye çalışan saldırganlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu kaydedilirken, sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Kaynaklar, belediye binasında halihazırda çalışanların bulunduğunu, çatışmaların da devam ettiğini aktardı.

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bombalı saldırı Haden Belediyesi Mogadişu Somali

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