Somali’de benzin istasyonunda yangın

Somali’nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali’nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı benzinlikte patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.

Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Somali’nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.

