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Somali'de Bir CIA Görevlisi Öldürüldü

27.11.2020 13:31 | Son Güncelleme:
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Somali'de Bir CIA Görevlisi Öldürüldü

Amerika’da basına yansıyan haberlere göre, Somali’deki bir çatışma sırasında bir CIA görevlisi hayatını kaybetti

Amerika’da basına yansıyan haberlere göre, Somali’deki bir çatışma sırasında bir CIA görevlisi hayatını kaybetti.

New York Times gazetesinin haberine göre Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in Özel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı paramiliter grubuna bağlı kıdemli bir CIA çalışanı çatışmada hayatını kaybetti. CIA içerisindeki bu grubun en tehlikeli görevleri yerine getiren birim olarak biliniyor.

CNN haber kanalı da söz konusu CIA görevlisinin, geçtğimiz hafta hayatını kaybettiğini haber verdi.

ABD’nin Somali’de görevli 700 askeri bulunuyor ve bu askerler Somali ordusunun eğitiminde görev alıyorlar. Somali güçlerine özellikle El Şaab terör örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eğitimler veriliyor.

Washington yönetimi bu ayın başında, El Kaide bağlantılı El Şaab örgütünün liderini, kara listeye almıştı. Grup, Ocak ayında Kenya’da 3 Amerikalının da ölümüne neden olan bir saldırı gerçekleştirmişti.

El Şaab örgütünün 3 ila 5 bin kadar militanının olduğu sanılıyor. Örgüt Somali’de hükümeti devirmek adına saldırılar yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında görevi yeni başkana devretmeden önce, Somali’deki ABD askerlerini de geri çekmeyi düşündüğünü söylemişti.

Başkanlığının ilk günlerindeyse Trump, Somali’deki askeri operasyonların genişletilmesi konusunda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a yetki vermişti.

ABD yönetimi tarafından Şubat ayında hazırlanan bir raporda ABD’nin ve diğer Afrika ülkelerinin desteği ve Somali ordusunun çabalarına rağmen El Şaab’ın ülkede güç kazanmaya devam ettiğine dikkat çekilmişti.

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