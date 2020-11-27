Somali'de Bir CIA Görevlisi Öldürüldü

Amerika’da basına yansıyan haberlere göre, Somali’deki bir çatışma sırasında bir CIA görevlisi hayatını kaybetti.

New York Times gazetesinin haberine göre Amerika Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in Özel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı paramiliter grubuna bağlı kıdemli bir CIA çalışanı çatışmada hayatını kaybetti. CIA içerisindeki bu grubun en tehlikeli görevleri yerine getiren birim olarak biliniyor.

CNN haber kanalı da söz konusu CIA görevlisinin, geçtğimiz hafta hayatını kaybettiğini haber verdi.

ABD’nin Somali’de görevli 700 askeri bulunuyor ve bu askerler Somali ordusunun eğitiminde görev alıyorlar. Somali güçlerine özellikle El Şaab terör örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eğitimler veriliyor.

Washington yönetimi bu ayın başında, El Kaide bağlantılı El Şaab örgütünün liderini, kara listeye almıştı. Grup, Ocak ayında Kenya’da 3 Amerikalının da ölümüne neden olan bir saldırı gerçekleştirmişti.

El Şaab örgütünün 3 ila 5 bin kadar militanının olduğu sanılıyor. Örgüt Somali’de hükümeti devirmek adına saldırılar yapıyor.