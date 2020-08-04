Somali'de Bir Restauranta Yönelik İntihar Saldırı Yapıldı

Somali’nin başkenti Mogadishu’da bir restaurantta gerçekleşen bombalı saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yerel medyaya göre patlama bir intihar bombacısının üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana geldi.

Lul Yamani adlı restaurantta yaşanan patlamada yaralananlar olduğu da belirtiliyor.

Polis yetkilileri, saldırganın restaurant girişindeki mekanın güvenlik görevlisi tarafından durdurulduğu anda üzerindeki bombayı patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Somali’de El Şebab örgütünün bu tarz saldırılar düzenlediği biliniyor. Örgüt daha önce düzenlediği saldırılarda Somali’deki Türk askerleri ve Türk şirketlerinin çalışanlarını da hedef almıştı.

