Somali’de Bir Türk Vatandaşı Patlamada Öldü

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği Pazar günü kentin işlek K-4 kavşağında meydana gelen patlamada bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyükelçilikten Amerika’nın Sesi’ne yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin bir Türk şirketi adına çalışan bir mühendis olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları açıklamada patlamanın hayatını kaybeden kişinin içinde bulunduğu araçta meydana geldiğini belirtti. Bombanın el yapımı olduğu ve araca yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı Eş Şebab adlı örgüt üstlendi. Örgüt hayatını kaybeden Türk vatandaşının Mogadişu’daki Türk ordusu eğitim kampında çalıştığını iddia etti.

