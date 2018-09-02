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Somali’de Bomba Yüklü Araçla Saldırı

02.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında ikisi çocuk en az altı kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlayıcı yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında ikisi çocuk en az altı kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerine göre bir kontrol noktasında hızlanmaya çalışan sürücü, güvenlik güçleri tarafından durdurulunca araçtaki bombaları patlattı. Patlama Howlwadag bölge merkezinin kapısında meydana geldi.

Mogadişu Belediye Başkanı’nın sözcüsü Salah Hasan Ömer, kamyonu durduran üç güvenlik görevlisinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, ölen diğer üç kişininse sivil olduğunu bildirdi.

Sağlık görevlilerine göre altısı çocuk olmak üzere 14 kişi yoğun bakıma alındı.

Saldırının kurbanlarının birçoğu yakındaki İslami eğitim veren okula giden öğrenciler oldu.

Patlama aralarında bir caminin de bulunduğu çevredeki bazı binaların yıkılmasına neden olduğu için yetkililer enkaz arama çalışmaları sürdürkçe ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Saldırıyı El Şebab örgütü üstlendi. Örgütün Ekim ayında yine bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 512 kişi hayatını kaybetmişti.

Somali güvenlik güçleri ülkenin güvenliğini gelecek yıllarda Afrika Birliği kuvvetlerinden devralacak ancak Somali askerlerinin buna hazır olup olmadığı sorgulanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Ekim ve Şubat ayları arasında Afrika Birliği askerlerinin sayısının azaltılmasını yavaşlatmak için oy kullandı.

Somali’de güvenliğin tamamen Somali birliklerine devredilmesi için hedef tarih ise 2021 Aralık olarak ertelendi.

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