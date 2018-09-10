Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, 16 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bölge idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Başkentteki ambulans ağının direktörü Doktor Abdülkadir Aden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hodan bölgesi idare binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Patlama nedeniyle binada büyük çapta hasar meydana geldi, ölen ve yaralananların çoğununun hükümet çalışanları olduğu bildirildi.
Hodan bölge idare binasına düzenlenen saldırı, bu ay içinde başkentteki hükümet ofislerine düzenlenen ikinci saldırı oldu.
Saldırıyı çoğunlukla başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütü üslendi.
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