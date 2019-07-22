HABER

Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Mogadişu Havalimanı yakınındaki güvenlik noktasını hedef alan saldırıyı terör örgütü eş-Şebab üstlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu Havalimanı istikametindeki bir caddede güvenlik noktasını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir sağlık görevlisi, terör saldırısında ölenler arasında askerlerin de bulunduğunu, yaralıların çoğunun sivil olduğunu belirtti.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü eş-Şebab üstlendi.

Somali'de 2004'te kurulan, El Kaide fikriyatını benimseyen terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Sulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildiSulama kanalına düşen anne ve çocuklarını kurtaran ‘kahraman’ toprağa verildi
Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havalimanı yolu patlama Somali

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde acı haber

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Bakan Pakdemirli'den İspanya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanlarla ilgili açıklama

Kurban Bayramı öncesi tedirginlik yaratmıştı! Açıklama geldi

Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.