Somali'de bombalı saldırı

Somali'de cumartesi günü bir Türk firmasına yönelik düzenlenen bombalı intihar saldırısında biri Türk vatandaşı üç kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey polis yetkilisi Ali Hassan "Saldırıda canlı bomba, bir sivil ve Somali güvenlik güçlerinden iki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Eş Şebab örgütünün üstlendiği saldırının özellikle Somali'deki Türk vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, "Yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dendi.

Yol inşaatını Türk firması üstlenmişti