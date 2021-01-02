HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Somali'de bombalı saldırı

Somali'de bombalı saldırı

02.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somali'de Mogadişu-Afgoye yolu inşaatına düzenlenen bombalı intihar saldırısında biri Türk vatandaşı en az üç kişi hayatını kaybetti.

Somali'de cumartesi günü bir Türk firmasına yönelik düzenlenen bombalı intihar saldırısında biri Türk vatandaşı üç kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey polis yetkilisi Ali Hassan "Saldırıda canlı bomba, bir sivil ve Somali güvenlik güçlerinden iki kişi hayatını kaybetti" dedi.

Emniyet güçlerinden yapılan açıklamada Eş Şebab örgütünün üstlendiği saldırının özellikle Somali'deki Türk vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı ile ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada saldırı şiddetle kınanırken, "Yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dendi.

Yol inşaatını Türk firması üstlenmişti

Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatı Türk vatandaşı mühendisler ve inşaat işçileri tarafından yapılıyor. Türkiye Somali ordusuna eğitim ve ekipman desteği sağlıyor.

Radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, Türkiye'nin Somali'de istilacı konumunda bulunduğunu savunuyor.

Cumartesi günkü saldırı Somali hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer'in, Eş Şebab'ın ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel'de bulunan radyosu "Endülüs"e bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından gerçekleşti.

Sözcü hava saldırısının Amerikan güçleriyle koordineli düzenlenip düzenlenmediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. Hava saldırısı sonucunda maddi hasar meydana geldiği ancak ölen olmadığı belirtildi.

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Bir ülkede idam cezası kaldırıldıBir ülkede idam cezası kaldırıldı
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İngiltere'den AstraZeneca açıklaması: 4 Ocak'ta piyasada

Bir aşıyı daha onayladılar: 4 Ocak'ta piyasada

İran'dan ABD açıklaması: Nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek

İran'dan ABD açıklaması! 'Son şans' diyerek şartını açıkladı

Mutasyona uğrayan koronavirüs Vietnam'a da sıçradı

Mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkede daha görüldü

Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı

Bir ülkede idam cezası kaldırıldı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi

Dünyanın en yaşlı insanı rekor tazeledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.