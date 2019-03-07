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Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'daki Somali Müzesi yakınında sivillerin olduğu bir restoranın yakınında park halindeki bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinden Zekeriyya Ahmed, yaptığı açıklamada, yaralıların başkentteki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu saldırı Somali

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