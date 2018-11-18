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Somali'de Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Somali'de Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'de onlarca basın mensubu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen etkinlikte, "basın şehidi", "gazeteci Kaşıkçı için adalet" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericilerden Hind Ali Culid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı meselesi uluslararası bir konudur. Cinayette suçu bulunanlara en ağır cezaların getirilmesi için adalet çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Bir başka gazeteci Uveys Hac da "özgür düşüncenin en asgari standartlarını bilmeyenlerin ellerinde katledilen" Kaşıkçı için dünyadaki bütün basın mensubu ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Somali hükümeti, dün, Suudi Arabistan Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarından "memnuniyet duyulduğunu" beyan etmişti. Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." demişti.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini belirten Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadelerini kullanmıştı.

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kaşıkçı Somali

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