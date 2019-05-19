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Somali'de çifte bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:02 | Son Güncelleme

Somali'de çifte bombalı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da çifte bombalı saldırı düzenlendi.

Polis Sözcüsü Zekiye Huseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilk patlamanın başkent Mogadişu'daki SYL Otel yakınında meydana geldiğini, olayda ölen yaralanan olmazken 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan bir güvenlik kaynağı, ilk patlamadan bir saat sonra başkentin doğusunda bomba yerleştirilmiş bir aracın patlatıldığını ifade etti ancak ölü yaralı olup olmadığına dair bilgi vermedi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otellerin bulunduğu bölge sıkça bombalı saldırılara maruz kalıyor.

Başkent Mogadişu'da salı günü bir kamu kurumunu hedef alan intihar eyleminde 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Somali

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