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Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlenen silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:45 | Son Güncelleme

Terör örgütü Şebab'ın üstlendiği saldırıda 2 sivil ve 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

MOGADİŞU (AA) - Somali'de silahlı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki otele düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'da dün akşam hükümet yetkililerinin kaldığı bir otele yapılan silahlı saldırıda 2 sivil ile 3 güvenlik mensubunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

5 saldırganın ölü ele geçirildiği, Cumhurbaşkanlığı Sarayının hemen yanındaki otelden 80 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Emniyet yetkililerinden dün yapılan ilk açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hedef alındığı olayda 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sarayı saldırı Somali

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