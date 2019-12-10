Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.

Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

