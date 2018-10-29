Somali'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

MOGADİŞU (AA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyona, Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh, Başbakan Yardımcısı Mehdi Ahmed Culid, eski Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Olgan Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Somali Meclis Başkanı Mursel Şeyh resepsiyonda yaptığı konuşmada, Somali halkı adına Türk hükümeti ve halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladıklarını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ahmed Culid de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türk halkının en zor zamanlarında Somali'nin yanında durma konusunda hiç tereddüt göstermediğini, bu tavrın da iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerden kaynaklandığını belirtti.

