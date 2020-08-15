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Somali’de El Şebab’a Darbe

15.08.2020 23:12 | Son Güncelleme

Somali’de Afrika Birliği’nin destek verdiği hükümet güçleri, stratejik Kuntuwaaray kasabasını terör örgütü Eş Şebab’dan geri aldı. Aşağı Şabel bölgesindeki kasabada El Şebab’ın elindeki onlarca çocuğun serbest bırakılmaya başlandığı açıklandı

Somali’de El Şebab’a Darbe

Somali’de Afrika Birliği’nin destek verdiği hükümet güçleri, stratejik Kuntuwaaray kasabasını terör örgütü Eş Şebab’dan geri aldı. Aşağı Şabel bölgesindeki kasabada El Şebab’ın elindeki onlarca çocuğun serbest bırakılmaya başlandığı açıklandı.

Somali’nin güneybatısında başkent Mogadişu’nun 208 kilometre uzağındaki kasaba, uzun yıllardır El Şebab’ın stratejik kalelerinden biri sayılıyordu.

Bölgenin iç güvenlik bakanı İsak Ali Subak, ‘’Somali Ulusal Ordusu, Afrika Birliği’nden birliklerin desteğiyle bu stratejik kasabanın kontrolunu militanlardan geri aldı’’ dedi.

Subak, El Şebab’ın Kuntuwaaray’ı, bölgede Somali hükümeti konrolundaji diğer kasaba ve şehirlere saldırılar için üs olarak kullandığını söyledi.

Çocuklar özgürlüklerine kavuştu

Somalili askeri yetkililer, kasabanın ele geçirilmesinin ardından birliklerin kapı kapı arama yaptığını ve 33 çocuğun militanların elinden kurtarıldığını açıkladı.

Hükümete bağlı askeri radyoda açıklamalarda bulunan Albay İsmail Abdi Malin, çocukların ailelerinden zorla kopartıldıklarını anlattıklarını söyledi. Malin, “Militanlar kendi saflarına katmak istedikleri çocukların beynini yıkıyordu’’ dedi.

El Şebab, yakın zamanda başka kasabaların da kontrolunu yitirmiş olsa bile, kırsal bölgelerdeki geniş topraklarda ve başkent Mogadişu olmak üzere büyük şehirlerde hala etkili. Örgüt, suikast ve intihar saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Askeri radyonun bildirdiğine göre, ABD’nin eğitim verdiği Somali ordusuna bağlı özel kuvvetler (Danab), Afrika Birliği misyonundaki Uganda birlikleri ile Cuma günü kasabaya girdi. El Şebab militanlarının direniş göstermesi üzerine çatışma çıktı. Radyoya göre, çatışmalarda El Şebab’ın mali koordinatörü Mohamud Ahmed Gaboobe ve harekat kumandanı dahil 4 üst düzey militan öldürüldü.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) bilgi veren görgü tanıkları, Somali ve Afrika Birliği kuvvetlerine destek veren Afrikalı olmayan askerlerin de kasabaya girdiğini söyledi.

Kasaba sakinleri El Kaide bağlantılı militanların çoğunun, birliklerin ilerlemesiyle çekilmeye başladığını bildirdi.

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