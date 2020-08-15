Somali’de El Şebab’a Darbe

Somalili askeri yetkililer, kasabanın ele geçirilmesinin ardından birliklerin kapı kapı arama yaptığını ve 33 çocuğun militanların elinden kurtarıldığını açıkladı.

Subak, El Şebab’ın Kuntuwaaray’ı, bölgede Somali hükümeti konrolundaji diğer kasaba ve şehirlere saldırılar için üs olarak kullandığını söyledi.

El Şebab, yakın zamanda başka kasabaların da kontrolunu yitirmiş olsa bile, kırsal bölgelerdeki geniş topraklarda ve başkent Mogadişu olmak üzere büyük şehirlerde hala etkili. Örgüt, suikast ve intihar saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.

Askeri radyonun bildirdiğine göre, ABD’nin eğitim verdiği Somali ordusuna bağlı özel kuvvetler (Danab), Afrika Birliği misyonundaki Uganda birlikleri ile Cuma günü kasabaya girdi. El Şebab militanlarının direniş göstermesi üzerine çatışma çıktı. Radyoya göre, çatışmalarda El Şebab’ın mali koordinatörü Mohamud Ahmed Gaboobe ve harekat kumandanı dahil 4 üst düzey militan öldürüldü.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) bilgi veren görgü tanıkları, Somali ve Afrika Birliği kuvvetlerine destek veren Afrikalı olmayan askerlerin de kasabaya girdiğini söyledi.

Kasaba sakinleri El Kaide bağlantılı militanların çoğunun, birliklerin ilerlemesiyle çekilmeye başladığını bildirdi.

