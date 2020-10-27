‘Somali’de Eş Şebab örgütünün geliri devletin gelirinden fazla’

Somali'de Hiraal Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapora göre, radikal İslamcı Eş Şebab örgütü, tehdit ve şantaj yoluyla devletten daha fazla gelir elde ediyor.

Mogadişu merkezli düşünce kuruluşuna göre, 10 yıldan uzun bir süredir yönetimi ele geçirmek için silahlı mücadele yürüten örgüt, yarısından fazlası başkentten olmak üzere ayda en az 15 milyon dolar haraç topluyor.

Ülkenin orta ve güney kesimlerini denetimi altında bulunduran örgüt, son yıllarda hükümetin kontrolündeki Mogadişu'da da nüfuzunu artırdı.

Güvenlik araştırmaları yapan Hiraal Enstitüsü'ne göre 2010'da El Kaide'ye bağlılığını bildiren Eş Şebab, kırsal kesimde "acımasız" yöntemlerle halktan para topluyor.

'Eş Şebab'ın bütçesi fazla veriyor'

Raporda halkın can güvenliği endişesiyle örgüte para ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

Enstitüye göre, "operasyon maliyetleri görece aynı kaldığı için, Eş Şebab'ın bütçesi fazla veriyor".

Eş Şebab üyeleri, iş insanları ve hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra hazırlanan raporda Somali'deki büyük şirketlerin örgüte her ay ödeme yaptığı, ayrıca yıllık kârlarının yüzde iki-buçuğunu "zekat" olarak verdiği belirtiliyor.