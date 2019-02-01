Somali’de Eş-Şebab’a ağır darbe: 24 militan öldürüldü

ABD’nin Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’ın eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 3’ü üst düzey 24 militan öldürüldü.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali hükümetinin teröristlere karşı olan mücadelesine destek vermek ve terör örgütünün bölgede varlığını sona erdirmek için Hiran bölgesi Shabeleey kasabasında hava saldırısı düzenlendiğini açıklandı. İnsansız hava araçları ile düzenlenen saldırının kasabadaki eğitim kampına düzenlendiği ve Eş-Şebab’a mensup 3’ü üst düzey 24 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Düzenlediğimiz hava saldırılarıyla Somali Hükümeti ve diğer uluslararası partnerlerimizle birlikte, Somali halkını teröristlere karşı korumayı amaçlıyoruz. Hava saldırılarına, partnerlerimizin teröristlerle olan mücadelesinde mesafe kat etmesi ve örgütün Somali’de ve bölgedeki varlığına son vermek için devam edeceğiz" denildi.

ABD’nin ülke güvenliğini devralması için Somalili güvenlik güçlerine eğitimler verilmeye devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca, "Somali hükümetine yardımcı olacağız ve ayrıca Somali halkının teröristleri karşı korumak için gerekli tedbirler alınacaktır" ifadesi kullanıldı.

